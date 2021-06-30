"Победа будет за нами": Путин пообещал разобраться с коммунальными платежками по 70 тысяч в Тюменской области

Жители села Демьянка Тюменской области в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным пожаловались на коммунальные платежки по 50-70 тыс. руб., которые приходят им с апреля. Группу людей с улиц Пионеров и Железнодорожной переселили зимой из аварийного жилья. По словам одного из переселенцев Тарлана Тагирова, люди радовались, но потом оказалось, что за новое жилье, предоставленное по программе переселения, им все равно надо доплатить – до 330 тыс. руб.

По его словам, администрация чуть ли не хитростью заставила людей подписать документы, пообещав, что ничего доплачивать не надо. В итоге люди выкупили квартиры, а в апреле получили гигантские счета.

"Мы обращались во все возможные инстанции, нам везде отвечали, что это экономически обоснованные тарифы. И в прокуратуре, и в администрации губернатора и района – везде нам так отвечали. 70% жильцов – это пенсионеры с пенсией 10-20 тыс. руб. а коммуналка – от 20 тыс., это на выживание людей поставили. 333 рубля за куб холодной воды и есть надбавка-коэффициент. Отопление более 5 тыс. и 1,5 раза надбавка", - пожаловался мужчина.

Путин отметил, что у активиста Тагирова есть мощная поддержка в виде дам, которые во время общения по видеосвязи стояли за его спиной. "Победа будет за нами, Вы даже не сомневайтесь. Не понимаю, что за доплата – это какая-то ерунда", - возмутился президент.

"Суммы, которые Вы назвали – мягко говоря, обескураживают. Вода у нас, если мне память не изменяет, 37 рублей за кубометр в среднем по России. В Тюмени может быть и побольше, но откуда берутся эти цифры, которые вы назвали?

Можно было бы представить, что дом не заселен целиком, и на жильцов переложили оплату содержания всего дома, но я так понимаю, что ситуация другая.

Я обещаю, что мы обязательно с этим поработаем. Я понимаю Вас. Неоднократно посещал аварийное жилье, и большое счастье, когда люди перебираются в нормальное жилье, но это не должно сопровождаться поборами.", - заключил Путин.