30 Июня 2021
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Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске десятки миллионов вложат в уличное освещение

В Нижневартовске до конца сентября на двух улицах станет светлее. Подрядные организации продолжают мероприятия по строительству наружного освещения, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Из городского бюджета выделено около 7 млн руб. на работы по улице Декабристов (от улицы Заводской до улицы Мулявинской). Жители ближайших домов обращали внимание на необходимость провести освещение в этом районе. Сообщения в социальных сетях зафиксированы системой ЦУР "Инцидент менеджмент". Для создания комфортных условий на участке, протяженность которого составляет 500 м, установят 19 опор и светодиодные светильники.

"Также продолжается работа по освещению улицы 2П-2. Часть мероприятий была выполнена в прошлом году. До конца сентября опоры уличного освещения установят до конечной остановки "РЭБ Флота". На эти цели из бюджета города направлено 29 млн руб. Участок достаточно протяжённый – около 2 км. Данной дорогой пользуются дачники, сотрудники транспортных предприятий, а также жители отдаленных поселков, поэтому проводимые работы важны для создания безопасных условий передвижения граждан", - рассказал заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников.

Добавим, что на улице 2П-2 подрядчикам предстоит установить около 80 опор освещения. Кроме этого, провести мероприятия по установке специального ограждения, которое будет способствовать обеспечению безопасности пешеходов.

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Теги: освещение, Нижневартовск, улица



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