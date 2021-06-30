"Если на даче мэра есть газ, труба рядом с вами": Путин ответил на жалобу уральской пенсионерки

Сегодня в ходе "Прямой линии" с президентом России пенсионерка из уральского города Краснотурьинск спросила Владимира Путина, почему ее участок не газифицирован, хотя у живущих рядом чиновников газ есть.

"В прошлом году мы обращались к вам, из областного министерства энергетики обещали ответ, но не ответили. Дрова очень дорогие, баллоны с газом запретили. Ответьте, как жить, что делать? Мне уже 70 лет, мужу 74. Хотя рядом с нами дачи мэров, там все газифицировано", - пожаловалась Светлана Култыгина.

Путин уточнил, из какого региона поступил вопрос: "Это Свердловская область?". А затем продолжил: "Если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом с вами. К вашему участку должна быть бесплатно подведена труба. Нужно обустраивать газовое хозяйство внутри дачного участка".

Затем президент потребовал, чтобы ему передали данные обратившейся женщины.

"Чтобы они у меня были. Сделаем все, что было обещано. А что касается участка – займемся этим отдельно", - пообещал Владимир Путин.

Напомним, Накануне.RU проводит трансляцию "Прямой линии" президента.