30 Июня 2021
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газификация, газораспределительная станция, газопровод (2020) | Фото: Накануне.RU

"Если на даче мэра есть газ, труба рядом с вами": Путин ответил на жалобу уральской пенсионерки

Сегодня в ходе "Прямой линии" с президентом России пенсионерка из уральского города Краснотурьинск спросила Владимира Путина, почему ее участок не газифицирован, хотя у живущих рядом чиновников газ есть.

"В прошлом году мы обращались к вам, из областного министерства энергетики обещали ответ, но не ответили. Дрова очень дорогие, баллоны с газом запретили. Ответьте, как жить, что делать? Мне уже 70 лет, мужу 74. Хотя рядом с нами дачи мэров, там все газифицировано", - пожаловалась Светлана Култыгина.

Путин уточнил, из какого региона поступил вопрос: "Это Свердловская область?". А затем продолжил: "Если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом с вами. К вашему участку должна быть бесплатно подведена труба. Нужно обустраивать газовое хозяйство внутри дачного участка".

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным(2021)|Фото: RT

Затем президент потребовал, чтобы ему передали данные обратившейся женщины.

"Чтобы они у меня были. Сделаем все, что было обещано. А что касается участка – займемся этим отдельно", - пообещал Владимир Путин.

Напомним, Накануне.RU проводит трансляцию "Прямой линии" президента.

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Теги: Путин, газификация, пенсионерка, Краснотурьинск



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