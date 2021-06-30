Путин: "Деньги надо платить всем, даже если дети в этом году в школу не пойдут"

Владимир Путин выступил за выплату единовременного пособия в размере 10 тыс. руб. семьям, где есть и семилетние, и шестилетние дети.

Во время "Прямой линии" президент России рассказал, что у правительства были сомнения на этот счет.

"По детям, которые идут в школу, оставался вопрос не решенным. Дети могут идти в школу с 6 или с 7 лет. В правительстве возник вопрос – как быть, деньги получат, а ребенок в школу не пойдет. Я считаю, что деньги надо платить всем, даже если дети в этом году в школу не пойдут. Я обращаю внимание правительства на это. Предлагаю родителям обратить внимание – это разовая выплата, и если ребенок не идет в этом году в школу, надо потратить деньги на подготовку его к школе", - отметил президент.