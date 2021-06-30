30 Июня 2021
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Общество Челябинская область
врач, вакцинация, медицина, здравоохранение (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

В Челябинскую область поступило около 10 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Челябинскую область поступило 9 тыс. 600 доз вакцины от коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Вакцину "Гам-Ковид-Вак" направят в больницы по всему региону. За время вакцинации в область поступило уже 484 тыс. 530 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции. Очередная поставка ожидается на следующей неделе.

В настоящий момент 420 тыс. 461 южноуралец вакцинированы первым компонентом, 317 тыс. 970 человек уже поставили оба компонента.

В проведении вакцинации задействовано 60 медицинских организаций, развернуто 135 прививочных пунктов и организовано 50 мобильных пунктов вакцинации.

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Теги: вакцина, вакцинация, коронавирус,



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