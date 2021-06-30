30 Июня 2021
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Политика
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным (2021) | Фото: RT

Путин - об инциденте с британским эсминцем: Это была провокация не только британцев, но и американцев

Президент РФ Владимир Путин, в ходе прямой линии комментируя инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море, заявил, что эта была провокация, организованная не только британской стороной, но и американской.

Глава государства сообщил, что в регион вылетал американский разведывательный стратегический самолет. Однако Россия в тот момент передавала те данные, которые считала нужным.

Отвечая на вопрос, стоял ли мир тогда на пороге Третьей мировой, президент ответил: "Нет, конечно, даже если бы мы потопили британский корабль".

Путин отметил, что те страны, которые совершают такие провокации, знают, что они не могут выйти из этой борьбы победителями. "Мы знаем, за что мы боремся. Это другая сторона подошла к нашим границам, а не мы", - пояснил президент.

По словам Путина, его беспокоит более фундаментальная вещь: начало военного освоения украинской территории западными странами.

"Меня беспокоит другое: подняли большой шум по поводу наших учений. Я дал распоряжение вывести войска, но вместо того, чтобы позитивно отреагировать, они что сделали? Они приперлись к нашим границам", - высказался президент.

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Теги: владимир путин, британский эсминец, крым



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