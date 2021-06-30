Путин: "Вряд ли в этом году удастся снизить инфляцию до 4%, она будет около 5%"

Владимир Путин не видит возможности снижения инфляции в этом году до уровня в 4%. Об этом он заявил во время общения с россиянами на "Прямой лини".

"Я надеюсь, что и с моей помощью цены станут доступными. Все связано с инфляцией. Была около 4%, сейчас – 5,9%, около 6%. Сейчас стоит цель подавления инфляции, поэтому ЦБ поднял немного ключевую ставку. Думаю, в этом году мы сможем снизить инфляцию до 5%, до 4% в этом году вряд ли удастся вернуть", - рассказал президент.

Он добавил, что рост цен связан с конъюнктурой на мировых рынках: "Выросли цены на мировых рынках – наши производители все на экспорт потащили".