30 Июня 2021
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Экономика В России
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Путин: "Вряд ли в этом году удастся снизить инфляцию до 4%, она будет около 5%"

Владимир Путин не видит возможности снижения инфляции в этом году до уровня в 4%. Об этом он заявил во время общения с россиянами на "Прямой лини".

"Я надеюсь, что и с моей помощью цены станут доступными. Все связано с инфляцией. Была около 4%, сейчас – 5,9%, около 6%. Сейчас стоит цель подавления инфляции, поэтому ЦБ поднял немного ключевую ставку. Думаю, в этом году мы сможем снизить инфляцию до 5%, до 4% в этом году вряд ли удастся вернуть", - рассказал президент.

Он добавил, что рост цен связан с конъюнктурой на мировых рынках: "Выросли цены на мировых рынках – наши производители все на экспорт потащили".

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Теги: инфляция, рост цен, банк россии, владимир путин, прямая линия



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