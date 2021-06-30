Путин посочувствовал бизнесмену из Сургута: "Кредит под 18% предлагают? Многовато!"

Предприниматель Максим из Сургута пожаловался президенту России на высокие ставки в банках на кредиты на развитие бизнеса. "Обращался за получением кредитования на развитие бизнеса, но условия банков не позволяют брать кредит. Требуют залог, очень высокие ставки и короткие сроки кредитования", - рассказал мужчина, добавив, что ему предлагали кредит под 18% годовых.

"Вопрос не праздный, я вас прекрасно понимаю. МСП – это чрезвычайно важная вещь. В условиях пандемии МСП пострадали больше всего. Но правительство предприняло целый набор мер, чтобы поддержать такие предприятия. Это и кредитование, и пролонгация кредитов, и снижение налоговых ставок.

Организовать такую работу – беззалоговую – это тонкая вещь. Прийти за деньгами – дело не сложное, а вот как их отдавать? Это может подорвать устойчивость нашей банковской системы. У них, конечно, денег много, но нельзя принимать решения, которые подорвут фундаментальную устойчивость системы", - пояснил Путин в ходе "Прямой линии".

"Но я согласен, что 18% - это многовато, многовато. У нас средняя ставка сегодня 12% по кредитам для МСП. Если оставите свои данные – посмотрим, с какими банками Вы общались и какими инструментами Вы могли бы воспользоваться", - добавил президент.