Путин объяснил, почему картошка в России дороже бананов из Эквадора

Владимир Путин объяснил рост цен на продукты в России.

Сегодня в ходе "Прямой линии" жительница Липецка спросила президента, почему в магазине бананы из Эквадора стоят по 70 рублей за килограмм, а российская морковь – 110 рублей. Также, по ее словам, сильно подорожал картофель. Путин ответил, что сейчас мировые индексы на продукты находятся на самой высокой планке за последние 10 лет.

"Это мировая тенденция. Везде так происходит. Есть и "ковидные" последствия – сокращение производства, сокращение рабочих мест. Самый большой рост цен был в прошлом году и начале этого", - напомнил президент.

Он добавил, что больше всего подорожали сахар и масло, после чего "правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен".

"Государство обращает на это внимание. Но, может, не всегда своевременно", - посетовал Путин.

Он признал, что "проблемы есть" и "у нас своей продукции не хватило". По его данным, в прошлом году урожай картофеля был меньше, чем ожидается в этом. Поэтому картошку пришлось завозить в Россию из Белоруссии и Турции, а это вопросы логистики.

"Надеюсь, скоро будет новый урожай, и это отразится на ценах", - добавил Владимир Путин.

Напомним, также в ходе "Прямой линии" президент рассказал, какой вакциной от коронавируса он привился.