Путин объяснил, почему картошка в России дороже бананов из Эквадора

30 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Картофель (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин объяснил, почему картошка в России дороже бананов из Эквадора

Владимир Путин объяснил рост цен на продукты в России.

Сегодня в ходе "Прямой линии" жительница Липецка спросила президента, почему в магазине бананы из Эквадора стоят по 70 рублей за килограмм, а российская морковь – 110 рублей. Также, по ее словам, сильно подорожал картофель. Путин ответил, что сейчас мировые индексы на продукты находятся на самой высокой планке за последние 10 лет.

"Это мировая тенденция. Везде так происходит. Есть и "ковидные" последствия – сокращение производства, сокращение рабочих мест. Самый большой рост цен был в прошлом году и начале этого", - напомнил президент.

Он добавил, что больше всего подорожали сахар и масло, после чего "правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен".

Подсолнечное масло, сахар(2020)|Фото: Накануне.RU

"Государство обращает на это внимание. Но, может, не всегда своевременно", - посетовал Путин.

Он признал, что "проблемы есть" и "у нас своей продукции не хватило". По его данным, в прошлом году урожай картофеля был меньше, чем ожидается в этом. Поэтому картошку пришлось завозить в Россию из Белоруссии и Турции, а это вопросы логистики.

"Надеюсь, скоро будет новый урожай, и это отразится на ценах", - добавил Владимир Путин.

Напомним, также в ходе "Прямой линии" президент рассказал, какой вакциной от коронавируса он привился.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Путин, цены, магазины, картофель, бананы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети