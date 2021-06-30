Путин призвал власти регионов вернуть звания "Ветеран труда"

В ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным произошёл казус: житель Омска Владимир Васильков, изначально отправивший вопрос о сложностях постковидной реабилитации, во время звонка в прямом эфире спросил о другом - а именно о лишении звания ветерана труда.

"Я работал более 40 лет. У меня звание "Ветеран труда Омской области". Немного прибавили к пенсии 500 руб., а потом убрали звание и льготу. В душу наплевали словно, когда звание убрали", - рассказал сибиряк.

В итоге выяснилось, что, хотя запрет имеющихся льгот противоречит Конституции, в регионах это довольно распространённая практика.

"Я знаю, к сожалению, это проблема, с которой нередко люди сталкиваются в регионах. И это региональное решение, когда принималось решение присвоить звание "Ветеран труда". И регион же принимает решение о том, чтобы лишить человека этого звания. Считаю, что это абсолютно необоснованно. Моё мнение такое и надеюсь, что меня в Омске услышат. Кстати, есть в Конституции такое правило, что нельзя лишать людей тех льгот, которые они уже имеют", - рассказал президент.