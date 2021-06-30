РФС выразил доверие Черчесову, несмотря на провал на Евро

Работа Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России на чемпионате Европы-2020 признана техническим комитетом РФС неудовлетворительной.

Тем не менее, Черчесову выразили доверие, передает Sport24. Сам тренер также оценил свою работу на Евро как неудовлетворительную.

На Евро футболисты сборной России проиграли в двух матчах из трех и заняли последнее место в группе.

Ранее капитан сборной России по футболу Артем Дзюба извинился за проигрыш в матче с Данией, из-за которого наша команда вылетела из чемпионата Европы. Он также заявил, что винить тренерский штаб и, в частности, главного наставника сборной Станислава Черчесова нельзя, ответственность за игру – на плечах игроков.