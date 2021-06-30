30 Июня 2021
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социальные проекты, рмк,премия (2021) | Фото: пресс-служба РМК

Русская медная компания (АО «РМК») победила в конкурсе «Лучшие социальные проекты России – 2021»

РМК завоевала престижную всероссийскую премию в сфере социальной ответственности уже в пятый раз. Накануне экспертный совет премии назвал лучшим в номинации «Неравнодушные. Поддержка и помощь» социальный проект РМК «Помощь уже здесь».

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, проект был инициирован Благотворительным фондом РМК в апреле в разгар пандемии и продолжается до сегодняшнего дня. За это время РМК совместно с фондом предоставила продуктовую помощь для более, чем двести  тысяч человек. Закупила для нуждающихся более 16-ти миллионов индивидуальных средств защиты. Помощь получили многодетные семьи, семьи с опекаемыми детьми и детьми-инвалидами, пенсионеры из 235-ти населённых пунктов Свердловской и Челябинской областей. Компания также закупила 100 аппаратов ИВЛ и 98 карет скорой медицинской помощи: они были доставлены в больницы обоих регионов.

скорая, больница, медицина, здравоохранение(2021)|Фото: пресс-служба РМК

Анна Шабарова, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании рассказала, что в 2020-м году компанией было направлено почти 2,5 миллиарда рублей на социальные проекты.

рмк, социальные проекты, премия(2021)|Фото: пресс-служба РМК

"Несмотря на пандемию, увеличили объём инвестиций на четверть и продолжили финансировать строительство новых социальных объектов. Получило развитие и добровольческое движение РМК: две тысячи человек вступили в ряды наших волонтёров. В их числе жители территорий нашего присутствия и сотрудники предприятий Группы РМК", - говорит Анна Шабарова.

Напомним, что Русская медная компания уже четыре раза побеждала в конкурсе «Лучшие социальные проекты России». Жюри отмечало инициативу по установке воркаут-площадок и парков, конкурс школьных социальных проектов «Измени свой город к лучшему», корпоративный спортивный проект «Кубок РМК», а также соревнования по спортивному многоборью «Самый сильный школьник».

социальные проекты, рмк,премия(2021)|Фото: пресс-служба РМК

Справка. Конкурс «Лучшие социальные проекты России» — это ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. Социальные проекты выявляют лучшие практики, поддерживают и вовлекают их авторов в развитие конструктивной гражданской активности в России. Программа проходит с 2012-го года при поддержке Агентства стратегических инициатив.

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004-м году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят более 40 предприятий и компаний различной специализации, в том числе восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и катанку, электролитическую медную фольгу, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК составляют 390 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. На предприятиях Группы РМК занято более 25 тысяч штатных сотрудников и персонала подрядных организаций.

 

 

 

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Теги: рмк, социальная ответственность, помощь уже здесь,



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