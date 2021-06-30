Капризов признан лучшим новичком сезона в НХЛ
Российский хоккеист Кирилл Капризов признан лучшим новичком сезона 2020/2021 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Форвард "Миннесоты" стал обладателем "Колдер Трофи", заняв первое место по итогам голосования журналистов (99 первых мест из 100).
Forward Kirill Kaprizov of the @mnwild is the 2020-21 recipient of the Calder Memorial Trophy, awarded “to the player selected as the most proficient in his first year of competition,” as selected by the PHWA. #NHLAwards#NHLStats: https://t.co/ajCkyTSxid pic.twitter.com/xIuDgwHFxg— NHL Public Relations (@PR_NHL) June 29, 2021
В прошедшем регулярном чемпионате 24-летний спортсмен набрал 51 очко (27 голов + 24 результативные передачи) в 55 матчах.
Капризов - восьмой россиянин в истории, выигравший приз лучшему новичку НХЛ.