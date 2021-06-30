Капризов признан лучшим новичком сезона в НХЛ

Капризов - восьмой россиянин в истории, выигравший приз лучшему новичку НХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате 24-летний спортсмен набрал 51 очко (27 голов + 24 результативные передачи) в 55 матчах.

Форвард "Миннесоты" стал обладателем "Колдер Трофи", заняв первое место по итогам голосования журналистов (99 первых мест из 100).

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