Один из лидеров ФК Урал покинул команду и может завершить карьеру

Хавбек екатеринбургского ФК Урал Отман Эль – Кабир покидает команду. 29 – летний футболист покидает клуб по истечению контракта. Как рассказали Накануне.RU в пресс – службе клуба соглашение действовало три с половиной года было заключено в феврале 2018 года и истекло в конце июня 2021 года.

За три года в составе «шмелей» Кабир отыграл 84 официальных игры и забил 15 голов. Атакующий полузащитник помог ФК Урал выйти в финал Кубка России в 2019 году.

Причиной не продления контракта стали преследовавшие "летучего голландца" травмы.

По сведениям наших источников в настоящий момент голландский полузащитник уехал домой в Нидерланды.

Также игрок подумывает о завершении карьеры. Между тем, появилась информация, что футболист интересен тренерскому штабу московского "Динамо".

Трансфертная стоимость Кабира оценивается в 1 миллион 750 тысяч евро.