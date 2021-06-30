30 Июня 2021
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Отман Эль-Кабир (2019) | Фото: Накануне.RU

Один из лидеров ФК Урал покинул команду и может завершить карьеру

Хавбек екатеринбургского ФК Урал Отман Эль – Кабир покидает команду.  29 – летний футболист покидает клуб по истечению контракта. Как рассказали Накануне.RU в пресс – службе клуба  соглашение действовало три с половиной года было заключено в феврале 2018 года и истекло в конце июня 2021 года.

За три года в составе «шмелей» Кабир отыграл 84 официальных игры и забил 15 голов. Атакующий полузащитник помог ФК Урал выйти в финал Кубка России в 2019 году.

Причиной не продления контракта стали преследовавшие "летучего голландца"  травмы.

По сведениям наших источников в настоящий момент голландский полузащитник уехал домой в Нидерланды.

Также игрок подумывает о завершении карьеры. Между тем, появилась информация, что футболист интересен тренерскому штабу московского "Динамо".

Трансфертная стоимость Кабира оценивается в 1 миллион 750 тысяч евро.

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Теги: Кабир, ФК Урал, Екатеринбург



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