Путин: "Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление?"

Владимир Путин в ходе "Прямой линии" прокомментировал отношения с Украиной.

Он заявил, что не видит повода включения Украины в список недружественных России стран. "Не считаю, что украинский народ – недружественный. Могу повторить еще раз: украинцы и русские – один народ", - заявил глава государства.

Он привел в пример евреев, которые приезжают в Израиль из самых разных уголков планеты и объединяются, а также народности России, которые считают себя одним народом, хотя иногда и говорят на разных языках: "Они умные и понимают, что дробление ни к чему хорошему не приводит".

"Русский народ всегда пытались растащить, раздробить. Это со средневековья еще. Речь Посполитая так делала, потом – Австро-Венгрия подхватила. У нас всегда были великороссы, белороссы и малороссы. Потом нас стали разъединять. Я статью отдельную аналитическую на эту тему напишу. Надеюсь, что и в России, и в Украине люди почитают", - заявил Путин.

"Еще раз повторю: не считаю, что украинский народ – недружественный. Вот сегодняшнее руководство Украины к нам совершенно недружественное. Сейчас вот русские не признаются коренным народом Украины. Это приведет к сокращению числа русских. Это сопоставимо с применением оружия массового поражения. Везде хватает узколобых людей, крайних националистов, у нас и на Украине такие есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. Вот Виктор Медведчук, который, на мой взгляд, является украинским националистом, - взяли и заперли дома. Нет никакой легальной возможности строить нормальные отношения с Россией. Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы решаются не в Киеве, а в Вашингтоне и частично в Лондоне и Берлине. Тем не менее, я не отказываюсь от контактов, надо только понять, о чем говорить", - подытожил президент.