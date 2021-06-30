30 Июня 2021
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Общество В России
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным (2021) | Фото: RT

Путин: В России создается система реабилитации после коронавируса

Реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции в России положена, подтвердил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с гражданами.

В обращении из Омска поинтересовались, как переболевшему попасть на реабилитацию после коронавируса, если в одном учреждении не оказалось квот, в другом - запросили 50 тысяч рублей.

По сути реабилитации в России, как фактора оздоровления людей, фактически не было, подчеркнул Путин. Раньше были санатории, они и сейчас есть, но они работали как дома отдыха.

Серьезные средства на создание программы реабилитации против ковида выделены, она создается, сообщил президент.

"Мы будем заключать контракт на приобретение необходимого оборудования, сейчас эта работа начнется", - сказал Путин.

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Теги: владимир путин, реабилитация после коронавируса



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