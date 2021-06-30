"Я мог сделать любую": Путин рассказал, какой вакциной он привился

Владимир Путин рассказал, какой вакциной от коронавируса он привился. Об этом президент заявил в ходе сегодняшней "Прямой линии".

Напомним, в марте этого года Путин сделал прививку от коронавируса, при этом Кремль не сообщал, какой именно вакциной. Также россиян насторожил тот факт, что президент сделал это "непублично", в отличие от многих своих зарубежных коллег и отечественных чиновников.

Сегодня глава государства объяснил, почему провел вакцинацию именно так.

"Не думаю, что это важно – показывать видео. А если бы прививку ставили не в руку, а в другое место – тоже надо было бы показывать? К тому же есть жулики, которые вместо вакцины колят физраствор, либо вообще ничего. Если я сказал, что сделал – значит, так и есть", - заверил Путин.

Он отметил, что на тот момент, когда прививался, было две вакцины – "ЭпиВакКорона" и "Спутник V". Сначала президент не хотел говорить, какую из них поставил, но потом все же сказал.

"Они обе хорошие. Я мог сделать любую из них, особенно даже с врачами не советовался. У "Спутника" нет побочных эффектов. Поэтому решил привиться "Вектором" ("ЭпиВакКорона", - прим.)... Ой, "Спутником V", - уточнил президент.

Он заявил, что после того, как поставил первый компонент, "ничего не чувствовал".

"После второго к ночи поднялась температура – 37,2. Лег спать, проснулся – 36,6. Через 20 дней взяли кровь на анализ, уровень защиты – высокий", - заключил Путин.

Накануне.RU проводит онлайн-трансляцию "Прямой линии" президента".