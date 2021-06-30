Следователи поручили епархии уладить проблему с объектами Среднеуральского монастыря

Следователи внесли представление в адрес Екатеринбургской епархии из-за строительства объектов Среднеуральского женского монастыря без необходимой для этого разрешительной и проектной документации. Соответствующий документ опубликовали адвокаты отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова).

Согласно этому документу, строительство объектов также производилось без надлежащего контроля со стороны епархии. Таким образом, следствие предлагает исключить случаи, когда строительство религиозных и других епархиальных объектов, и объектов ее канонических подразделений, производилось бы без разрешительной и проектной документации. Также предполагается организация надлежащего учета и контроля строительства капитальных объектов. Сотрудники епархии должны выработать единую систему по инвентаризации имущества, принадлежащего митрополии.

Напомним, что в мае текущего года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск екатеринбургской епархии на право владения 14 зданиями на территории Среднеуральского женского монастыря. Среди них: Трапезный храм во имя иконы Пресвятой Богородицы "Казанская", банно-прачечный корпус, административный корпус с овощехранилищем, водосвятная часовня, жилой корпус, здание кельи, банный корпус и колокольня.

Позже Романов заявил, что "не вернется в Среднеуральский женский монастырь" после освобождения. Недавно в СКР ему вынесли уточняющее обвинение, после чего бывший клирик отказался от своих адвокатов.