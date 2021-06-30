Путин: Депутаты не поддержали идею о введении обязательной вакцинации от коронавируса

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обязательной вакцинацией от коронавируса в России. В ходе "Прямой линии" президент заявил, что "нет ничего проще, чем разобраться с обязательностью вакцинации – надо только посмотреть в закон".

"Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой точки зрения. Надо посмотреть закон 1998 года. Там говорится об иммунной защите населения. Там есть общенациональный календарь прививок – он является обязательным, это обязательная вакцинация. Были предложения от коллег перевести вакцинацию от ковида в этот раздел национального календаря. Но депутаты [Госдумы] не поддержали, поэтому в этот раздел вакцинация против ковида не попала", - заявил президент.

"Вторая составляющая этого закона говорит, что в случае эпидемии в отдельных регионах по рекомендации главных санитарных врачей главы регионов могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан из групп риска. Никакой неразберихи в России здесь нет, все действуют в рамках закона", - заявил Путин.

Примечательно, что Госдума действительно несколько недель назад рассматривала возможность включения вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок. Но тогда все было совсем не так, как рассказал президент. Авторы законопроекта утверждали, что внесение в нацкалендарь нужно просто для того, чтобы финансировать вакцинацию из федерального бюджета, а не из резервного фонда правительства.

Более того, депутаты в первом чтении одобрили законопроект! И поручили профильному комитету ко второму чтению внести поправку, указывающую на исключительную добровольность вакцинации от COVID-19. Была даже назначена дата второго чтения по вопросу, но за день до этого его без каких-либо комментариев сняли с рассмотрения, никаких пояснений не было. В итоге законопроект завис: депутаты ушли на летние каникулы, рассмотрение во втором чтении оставив уже новому созыву парламента.

По словам Путина, мероприятия в рамках Евро-2020 проводятся не смотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом, поскольку государство взяло на себя обязательство перед международными организациями и не может сейчас отказаться.

Он добавил, что действия губернаторов, которые уже в десяти регионах объявили обязательную вакцинацию отдельных групп населения, направлены на предотвращение локдауна. "Предотвратить дальнейшее развитие эпидемии можно только с помощью вакцинации. Надеюсь, что предубеждения наших граждан будут проходить по мере того, как будет проходить вакцинация. Как видим, у нас все в порядке. У нас нет таких трагических случаев, как с AstraZeneca или Pfizer", - заявил Путин.