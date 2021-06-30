На почве вакцинации идет разжигание вражды - сенатор

Сенатор Маргарита Павлова на заседании Временной Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета заявила об опасности накала "страстей по вакцинации".

Она отметила, что, несмотря на заявления первых лиц государства о добровольности вакцинации, происходит принуждение и продвигается разделение граждан по принципу привит/не привит, что на руку только противникам России. "Есть все признаки, на мой взгляд, для разжигания вражды между людьми", - сказала она.

Павлова подчеркнула, что "право на добровольное медицинское вмешательство кровью было записано нашими дедами в Нюрнбергском кодексе", но деструктивные силы выдают здоровые гражданские силы за экстремистов.

"Ярлыки экстремистов пытаются повесить на граждан, отстаивающих свое законное право на добровольность медицинских вмешательств... Подобное разжигание вражды накануне выборов в Государственную Думу - это обман ожиданий людей и нарушение обещаний первых лиц государства. Это повышает очень жестко социальную напряженность. Я прошу нашу комиссию направить запрос в Генеральную прокуратуру и ФСБ по данной ситуации", - заявила Павлова.

Она добавила, что 15 лет занимается темой защиты прав граждан при вакцинации. И подавала законопроект об увеличении выплат людям, пострадавшим из-за осложнений после вакцинации, который мог бы повысить уровень доверия граждан. Но его "похоронил" Минздрав. Павлова не исключает влияния фарм-лобби.