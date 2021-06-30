Онлайн-трансляция "Прямой линии Путина". "Никакой неразберихи с вакцинацией в России нет"

12.44 "Мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за 10 лет", - так ответил Путин на вопрос о том, контролирует ли кто-то цены на продукты в России.

12.35 Украина не входит в список недружественных стран, потому что Путин не считает, что украинский народ недружественный нам. А народ США и Чехии, значит, недружественный?

12.33. Начнется ли новый учебный год с дистанта, пока неизвестно. Но дети младших классов, скорее всего, будут ходить в школу.

12.30. Немножко вспомнили опыт СССР по вакцинации.

Путин: В СССР много чего было. А много чего не было.

Радостные ведущие: И ковида не было, ковида!

Путин: В СССР было жестко с точки зрения борьбы с инфекциями. Спрашивали кого-то? Никого не спрашивали. Тук-тук-тук...

12.27. "Если есть метотвод, то требовать вакцинации никто не имеет права".

12.21. Оговорочка по Путину: "... поэтому решил привиться "Вектором" ("ЭпиВакКорона, — прим.)... Ой, "Спутником V". Примечательно, что название препарата, которым привился Путин, официально прозвучало впервые.

12.12. Первый вопрос от ведущей - почему ничего непонятно с добровольностью вакцинации, почему при этом проходят массовые мероприятия?

"Нет ничего проще, нужно посмотреть в норму закона. Я не поддерживаю обязательную вакцинацию. Это закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две составляющие. Это общенациональный календарь прививок. Были предложения перевести вакцинацию против ковида в этот раздел, но депутаты не поддержали. Вместе с тем, вторая составляющая говорит о том, что в случае подъема заболеваемости, эпидемии, в отдельных регионах РФ руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп риска. Никакой неразберихи в России нет".

Обязательная вакцинация в регионах призвана предотвратить введение локдауна, сказал Путин.

12.09. Началась "прямая линия" с Путиным. Главе государства поступило почти 2 млн вопросов от граждан. До начала телемарафона более 500 000 поступивших вопросов, как оказалось, уже обработаны и по ним даны конкретные ответы.