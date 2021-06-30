Распылял газ, бил электрошокером, применял боевые приемы: полицейский из Сургута пойдет под суд за расправы над задержанными

В Сургуте будут судить полицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий по отношению к горожанам. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по ХМАО-Югре, 32-летний сотрудник правоохранительных органов четырежды наносил телесные повреждения лицам, доставленным в отдел полиции из-за совершенного административного правонарушения или по подозрению в нем.

Факт преступления удалось доказать благодаря видео 41-летней женщины, доставленной в участок 4 февраля 2020 г. по подозрению в совершении правонарушения. Гражданка отказывалась признавать вину и прекращать видеозапись разговора с полицейскими на телефон. Тогда обвиняемый, удерживая ее руку за спиной, нанес женщине не менее двух ударов по ногам, отчего та в результате падения получила растяжение локтевого сустава и перелом локтевой кости.

Выйдя из отдела полиции и чувствуя боль в руке, потерпевшая обратилась в медицинское учреждение и разместила в Интернете видеозапись произошедшего, которая послужила поводом для организации проверки и последующего возбуждения уголовного дела.

Впоследствии выяснилось, что в ту же ночь сотрудник полиции произвел болевой прием задержания и нанес 33-летнему мужчине несколько ударов руками и ногами. После этого он поместил гражданина в спецпомещение к другому 33-летнему задержанному и распылил там слезоточивый газ, в результате чего потерпевшие получили химические ожоги роговиц обоих глаз.

До этого, 20 января 2020 г., полицейский, находясь на дежурстве, без каких-либо оснований и причин, ударил разрядом электрошокера 45-летнего задержанного. После он применил на нем боевые приемы, в результате чего потерпевший потерял сознание.

В ходе следствия обвиняемый не признал вину. Вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.