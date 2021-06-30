30 Июня 2021
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Общество В России
Елизавета Пескова (2019) | Фото:instagram.com/stpellegrino

Дочь пресс-секретаря Путина опасается вакцинироваться

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета Пескова заявила, что опасается вакцинироваться от коронавируса. Об этом она написала в Instagram.
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Она отметила, что вакцины не прошли достаточного количества исследований и она дорожит своим здоровьем. Также она подчеркнула, что у людей "низкий уровень доверия к власти", а принуждать к вакцинации недопустимо.

"Принудительная вакцинация действительно нарушает права человека... Я не считаю правильным происходящее: "вакцина или увольнение", - написала она.

Пескова признала, что именно боится.

"Боюсь, что не сделаю вакцину и лишу себя множества дорог, боюсь, что сделаю и снова заболею. Боюсь за будущую беременность", - добавила она.

Опасения Песковой резонны: ни одна вакцина в мире не прошла третьей фазы испытаний, а все они были зарегистрированы к экстренном порядке. Несмотря на это, российские власти ввели в ряде регионов принудительную вакцинацию, чтобы увеличить процент вакцинированных.

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Теги: вакцина, вакцинация, Елизавета Пескова



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