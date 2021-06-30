При наличии серьезных побочек во время первой вакцинации вторую можно сделать другой вакциной – Минздрав

Минздрав России утвердил временные рекомендации по вакцинации от коронавируса. Документ уже направлен в регионы, сообщили в пресс-службе министерства.

В рекомендациях говорится, что делать анализ на антитела к COVID-19 перед прививкой не обязательно, и важно своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться независимо от наличия антител.

Вакцинированным и переболевшим коронавирусом ревакцинацию можно проводить любой из зарегистрированных вакцин, все они являются совместимыми.

Также в рекомендациях говорится, что при выявлении серьезных побочных эффектов в ходе первичной вакцинации повторную вакцинацию можно провести другим препаратом.

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировано четыре отечественных вакцины: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".