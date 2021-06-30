Следователи разыскивают екатеринбуржцев, которые могут быть причастны к расследуемому убийству

В Екатеринбурге разыскиваются местные жители, которые могут быть причастны к убийству, расследуемому следователями СКР по Свердловской области.

Анна Ш. 1988 г.р. проходит по делу как подозреваемая в особо тяжком преступлении и на данный момент скрывается от правоохранительных органов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В это же время разыскивается и ее знакомый Александр Н., 1987 г.р., который, по имеющимся сведениям, является очевидцем преступления и обладает значимой для следствия информацией.



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