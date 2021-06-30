После вакцинации в России было несколько десятков смертей, - Саверский

В России после вакцинации от коронавируса было уже несколько десятков смертельных случаев. Об этом в эфире Общественной службы новостей сообщил президент Общероссийской общественной организации "Лига защитников пациентов" юрист Александр Саверский.

Он подчеркнул, что ни одна вакцина в мире, в том числе ни одна российская, еще не прошла третью фазу клинических исследований, поэтому, строго говоря, не может называться вакциной - это экспериментальный препарат, претендующий на статус вакцины.

"Именно в этой фазе исследований доказывается эффективность и безопасность. Поэтому у нас работают одновременно два правовых режима в отношении вакцин. Это режим клинических испытаний на 40 тысячах человек, которые почти год назад начались и не завершены. Там люди застрахованы и находятся под медицинским наблюдением. И вакцинирование миллионов людей. Миллионы людей находятся в режиме эксперимента, но они об этом даже не знают! А должно быть информированное согласие на эксперимент. То есть люди должны быть проинформированы, что вакцина экспериментальная, у нее это в регистрационном удостоверении написано ", - рассказал он.

Саверский отметил, что еще полтора месяца назад у него не было сведений о летальных исходах после вакцинации, но на сегодня ему уже известно о нескольких десятках смертельных случаях. Плюс уже много информации, что многие люди плохо переносят вакцину и заражаются ковидом, несмотря на вакцину. А заявления о том, что вакцинированные легко переносят болезнь, невозможно проверить.

"У нас приказ о мониторинге последствий применения лекарственных препаратов был отменен в связи с регуляторной гильотиной", - подчеркнул Саверский.

Он обратил также внимание на важное обстоятельство. В смертности, которую списывают на коронавирус, не учитывают новый фактор - это ношение масок. Раньше его не было. При этом маски оказывают прямое воздействие на работу легких и могут вызывать легочные заболевания, а все такие заболевания и смерти по-прежнему зачисляют в коронавирус. То есть этот новый фактор не изучен. Саверский полагает, что власти раздувают панику, совершая, возможно, преступление.

Недавно начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы Александр Евсин заявил, что, судя по результатам математического моделирования, мы имеем дело с набором разных инфекций, совпадающих по симптомам, что позволяет "накручивать" общую статистику и разгонять панику, вводя драконовские меры.

Напомним, по сведениям министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в России нет смертей после вакцинации. Однако проблема в том, что в России нет базы данных побочных эффектов вакцинации, как в ЕС или США.