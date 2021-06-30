30 Июня 2021
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Общество Челябинская область
Александр Федоров (2019) | Фото: Накануне.RU

Набережная озера Смолино будет носить имя экс-председателя совета директоров ЧТПЗ Александра Федорова

Набережной озера Смолино в Челябинске присвоено имя бывшего председателя совета директоров Группы ЧТПЗ, Почетного гражданина города Александра Федорова. Соответствующее решение было принято на заседании городской думы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вся трудовая жизнь Федорова была связана с Челябинским трубопрокатным заводом, с Ленинским районом города, где, благодаря его личному вкладу, и появилась новая набережная", - отметили в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, Александр Федоров умер в январе 2021 года. Ему бы 68 лет.

Также на заседании гордумы бы принято решение назвать сквер у главного входа Дома профсоюзов на улице Цвиллинга "Сквером профсоюзов". Сквер, расположенный возле главного корпуса Южно-Уральского государственного института искусств, получил наименование "Сквер имени композитора Петра Чайковского", а сквер в районе дома № 28 по улице Борьбы в Советском районе теперь называется "Сквер имени художника Николая Русакова".

Принято решение об установке стелы "Город трудовой доблести" на бульваре Славы.

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Теги: набережная, Смолино, Александр Федоров,



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