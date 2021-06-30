Доронина обратилась к Путину с просьбой "изгнать торгашей" из МХАТа

Актриса, режиссер и президент МХАТ им. Горького Татьяна Доронина написала письмо Владимиру Путину, в котором просит отстранить от художественного руководства театром Эдуарда Боякова и его команду. Выдержки из обращения опубликовало издание "Аргументы недели".

Доронина в письме не просит вернуть себя на пост худрука, но предлагает найти нового директора и художественного руководителя. Боякова она ругает, упрекает в разрушении традиций МХАТа, изгнании талантливых актеров и замещении их бездарностями.

"Дорогой Владимир Владимирович! Без Вашего участия восстановить то, что называлось МХАТ имени Горького, невозможно (...). Я решилась на просьбу.

Очень хочется верить, что Вы меня услышите: срочно надо изгнать торгашей из нашего Театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в Театре в качестве руководителя – от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний".

"Помогите, дорогой Владимир Владимирович, если не назначить срочно нового директора, не пригласить талантливого худрука, любящих русскую литературу и подлинный реалистический, по Станиславскому сыгранный спектакль, – всё поглотит хулиганский, извращённый, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган (…).

Прошу очень, я не знаю, сколько мне осталось…".

По данным издания, у Дорониной есть предложения по кандидатурам директора и худрука.

Художественное руководство Боякова сопряжено со множеством скандалов. Последний – участие Ольги Бузовой в постановке "Чудесный грузин" о молодости Сталина.