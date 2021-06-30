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Иннопром-2019 (2019) | Фото: Накануне.RU

"Иннопром-2021" в Екатеринбурге состоится, несмотря на рост заболеваемости

Международная промышленная выставка "Иннопром-2021" в Екатеринбурге состоится, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Свердловской области. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

Напомним, на этой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила главу правительства Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых мероприятий по всей стране. По ее словам, сейчас под наблюдением как контактные находится около 1 млн человек, а один пациент с коронавирусом в среднем заражает шесть-восемь человек.

На Среднем Урале, как и по всей России, число заболевших растет с каждым днем. Несмотря на это, речи об отмене "Иннопрома" и перевода его в онлайн-формат, как в прошлом году, не идет.

"На сегодняшний день выставка проходит в офлайн-формате с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности. В период проведения работы "Иннопрома" доступ на выставку будет при наличии отрицательных результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР. Вся актуальная информация размещена на сайте выставки "Иннопром", - рассказала Виктория Казакова, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Виктория Казакова(2020)|Фото: Владислав Бурнашев/ТАСС

Она уточнила, что планируется соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра при рассадке и один человек на 4 квадратных метра – при свободном перемещении. Также на выставке будет обязателен масочный режим, а на входе будет проводиться температурный контроль.

"С одной стороны, российские и зарубежные компании готовились к "Иннопрому" долго: планировали встречи, дискуссии, обсуждения. И в этой связи его важно проводить. С другой стороны, важно, чтобы были соблюдены исчерпывающие меры эпидбезопасности, и мы знаем, что организаторами предприняты максимально возможные действия в этом направлении", - добавил исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.

Напомним, "Иннопром-2021" пройдет в Екатеринбурге с 5 по 8 июля, страной-партнером в этом году станет Италия. В прошлом году выставка прошла в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусом.

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Теги: Иннопром, выставка, коронавирус, Казакова, Екатеринбург



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