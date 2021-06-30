Итоги рекультивации полигона ТБО в Федоровском (Сургутский район) специалисты оценили высоко

Кураторы нацпроекта "Чистая страна" в Югре вместе с представителями администрации Сургутского района посетили полигон твёрдых бытовых отходов в Фёдоровском, который рекультивировали год назад. Полигон твердых бытовых отходов в Федоровском – первый рекультивированный объект накопленного вреда в Югре. Как отмечал неоднократно глава Сургутского района Андрей Трубецкой, работа по рекультивации была объемной и комплексной. Итоги состоявшейся деловой экскурсии на полигон специалисты обсудили на выездном совещании, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: В Югре озвучена дата сдачи первого из пяти полигонов ТБО

Отходы складировали на полигоне 30 лет. В итоге накопилось 8 га мусора, это больше 110 тыс. кубометров отходов. В 2008 г. объект закрыли по решению суда, который постановил рекультивировать полигон. Из-за отсутствия финансирования, решение не удавалось исполнить 10 лет. Начать рекультивацию полигона смогли в рамках национального проекта "Экология" и окружного югорского проекта "Чистая страна". Меньше, чем за полтора года Сургутский район при поддержке губернатора Натальи Комаровой и софинансировании из бюджета Югры проделал огромную работу.

"Легендарная свалка – наше тяжёлое наследство со времен освоения Севера. Много лет вопросы экологии не были важными. С момента решения о рекультивации проделана огромная работа. Этим мы предотвратили загрязнение окружающей природы. Вернули землю в хозяйственный оборот", – отмечал в беседе с журналистами глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Восстановление территории шло поэтапно. В 2019 г. готовили площадку для рекультивации. Из тела полигона изъято больше 3 тыс. т автомобильных покрышек и 50 т металлолома, которые отправили на вторичную переработку. В 2020 г. завершено обустройство основания будущего массива отходов. Создан защитный экран из бентонитовой прослойки. При взаимодействии с жидкостью она превращается в водонепроницаемый слой. На готовой поверхности размещены накопленные годами отходы, которые чередовали с песком. Сверху получившуюся горку накрыли герметичным противофильтрационным материалом. В итоге получился "слоёный пирог". Контакт отходы – земля и отходы – воздух прекратился. На полигоне установлены 46 труб для того, чтобы выходили свалочные газы. Спустя год территория полигона превратилась в зеленый луг, растения которого были посеяны на одном из финишных этапов рекультивации.

После проделанной комплексной работы на месте бывшей свалки появился с виду совершенно обычный холм площадью 4 га. Общая площадь восстановленных и рекультивированных земель – чуть больше 7 га. Кстати, рекультивация полигона должна была обойтись бюджету Сургутского района в 201 млн руб., но в итоге цена снизилась до 165 млн. Учитывая окружное софинансирование, администрации Сургутского района удалось сэкономить более 100 млн руб., которые ушли на другие приоритетные проекты "Экологии".

"В результате проведенного комплекса работ Сургутский район исполнил предписание суда и привел полигон ТБО в состояние, обеспечивающее экологическую безопасность, улучшив качество жизни 23,5 тыс. жителей Фёдоровского", - подчеркнул глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Рекультивацией мы занимались два года. Этот проект невозможно было бы реализовать без поддержки губернатора. Будем оценивать, как рекультивация влияет на почву, на экологию, плодородный слой. Большие планы с СурГУ – мы хотим, чтобы полигон превратился в площадку для научных исследований", - сказала на заседании замглавы Сургутского района Дина Кузьмина.

Программа рассчитана на выявление незаконных свалок в округе, пояснил куратор проекта "Чистая среда" в Югре Степан Пыталев.

"Их в городах и сёлах много. После экспертиз выделяют деньги, затем выбирают подрядчика, который занимаются рекультивацией. Пилотный проект – как раз в Фёдоровском. На основе этого хотим увидеть развитие программы. Есть несколько других проектов, которые будут реализованы в ближайшее время, – полигоны в Нижневартовском и Нефтеюганском районах", - сказал Пыталев.

Председатель общественного совета ФПП "Чистая среда" в Югре Евгений Слюсарь отметил, что рекультивация шла по контракту, заключённому с организацией "Сургутрайтор", силами ООО "Эконадзор".

"Было два этапа рекультивации – технологический и биологический. Основные работы шли с июня 2019 по май 2020 гг. Работой я доволен. Для нашей организации полигон – первый опытный объект такого масштаба, получен ценный опыт", - сказал Слюсарь.