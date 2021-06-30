30 Июня 2021
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Общество В России
Телеграм, Telegram (2018) | Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор потребовал запретить Telegram-бот для получения личных данных россиян

Роскомнадзор подал иск основателю Telegram-бота "Глаз Бога", который позволяет пользователям по запросу получать личные данные россиян из открытых баз данных. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным ведомства, сервис нарушает право россиян на неприкосновенность частной жизни. Суд рассмотрит иск 1 июля.

Представитель "Глаза Бога" Сергей Каленик заявил, что юристы считают иск необоснованным. Представители сервиса в случае блокировки обещают "альтернативные решения".

Напомним, в начале февраля создатель и владелец Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер теперь будет блокировать каналы, которые раскрывают личные данные людей. В частности, были заблокированы несколько каналов, где публиковались номера и адреса участников протестов в России. Также были удалены каналы, где появились домашние адреса и телефоны судей, прокуроров, правоохранителей, журналистов и медиа-менеджеров.

Дуров призвал авторов публичных Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данных других людей.

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Теги: роскомнадзор, Telegram-бот, Глаз Бога



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