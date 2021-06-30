СМИ: Кокорина-младшего снова задержали за дебош в ресторане

Российские СМИ сообщили об инциденте в одном из столичных ресторанов, произошедшем сегодня ночью. Якобы, младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл в компании приятеля пытался попасть в заведение, но QR-код предоставить отказался. Сотрудники ресторана попросили мужчин уйти, на что они устроили потасовку.

На место ЧП вызвали полицию, молодых людей забрали в отделение. "Расстрига" сообщает, что буйные гости были пьяны.

По данным Mash, Кирилла Кокорина уже отпустили из полиции, они отделались административным делом. Адвокат Кокорина-младшего заявил, что никакой драки не было.

Напомним, Кирилл Кокорин в компании старшего брата и футболиста Павла Мамаева провел 11 месяцев в СИЗО и колонии несколько лет назад после драки в кафе "Кофемания". Также Telegram-канал сообщает интересные подробности про товарища Кокориных Карена Григоряна: во время инцидента в "Кофемании" он проходил свидетелем, сейчас – вместе с Кириллом "нарвался" на административку, а вообще находится под подпиской о невыезде по делу о подделке денег.