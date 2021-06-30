На Ямале ограничили въезд для людей из других регионов

Власти Ямала усилили "коронавирусные" ограничения. Теперь те, кто не прописан в округе, смогут попасть в любой из населённых пунктов арктического региона только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или со справкой о вакцинации, сообщили Накануне.RU в администрации ЯНАО.

Граждане, прибывающие в округ, обязаны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом (выдается всем вакцинированным на портале Госуслуг). Мера коснется только тех, кто не имеет ямальской прописки. Требование не распространяется на несовершеннолетних.

"По стране и на Ямале, к сожалению, наблюдается большой подъём заболеваемости. Практика прошлого года показала, что самые сложные очаги инфекции – всегда в вахтовых поселках, так как они закрытые и отдаленные, и поэтому оттуда часто самые тяжёлые пациенты в наших инфекционных центрах. Новые меры безопасности необходимы для того, чтобы сдерживать распространение инфекции и минимизировать прибытие людей, которые уже заболели", – сказал губернатор Дмитрий Артюхов.

Второе изменение касается тех, кто живёт и постоянно работает на Ямале. С 10 до 5 дней сокращен срок пребывания их за пределами округа, по истечении которого необходимо предоставить работодателю отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Предоставлять такой документ не требуется вакцинированным от коронавируса и имеющим сертификат, а также тем, у кого есть документ о наличии антител IgG. Аналогичное требование предъявляется к работникам, прибывающим на Ямал. Работодателям рекомендовано привлекать на работу вахтовым методом граждан, вакцинированных против коронавируса и имеющих сертификат об этом. Изменения вступают в силу с 3 июля.