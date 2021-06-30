30 Июня 2021
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Происшествия В России Москва
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

В Москве за неделю задержали пять курьеров с поддельными справками о вакцинации

В Москве за минувшую неделю задержали пятерых курьеров с поддельными справками о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как сообщил ТАСС источник, все заказы были сделаны через интернет. Возбуждено уголовное дело, изготовителей подделок ищут.

Напомним, эксперты сообщили, что поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продавать в даркнете. Средняя цена документа — 11 тыс. рублей.

В Совфеде предупредили, что за использование поддельных QR-кодов для посещения заведений общепита в Москве можно получить штраф до 40 тыс. рублей или до двух лет лишения свободы. За покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса можно получить до одного года тюрьмы.

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Теги: поддельные справки о вакцинации, курьеры, москва



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