В Москве за неделю задержали пять курьеров с поддельными справками о вакцинации

В Москве за минувшую неделю задержали пятерых курьеров с поддельными справками о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как сообщил ТАСС источник, все заказы были сделаны через интернет. Возбуждено уголовное дело, изготовителей подделок ищут.

Напомним, эксперты сообщили, что поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продавать в даркнете. Средняя цена документа — 11 тыс. рублей.

В Совфеде предупредили, что за использование поддельных QR-кодов для посещения заведений общепита в Москве можно получить штраф до 40 тыс. рублей или до двух лет лишения свободы. За покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса можно получить до одного года тюрьмы.