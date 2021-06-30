В Президиуме РАН, призвавшем срочно вакцинироваться, нет ни одного эпидемиолога - врач

В Президиуме РАН, который призвал россиян срочно вакцинироваться от коронавируса, почти нет медиков и нет вообще ни одного эпидемиолога или вирусолога. Об этом заявил председатель Санкт-Петербургской ассоциации медработников, доктор медицинских наук, профессор Александр Редько.

По его словам, в Президиуме РАН 78 человек, из которых всего 12 медработников.

"Подписывали ли все медики-академики это письмо Президиума или же это письмо подписали за них, мы не знаем. Так, чтобы увидеть бумагу с 78 подписями, - этого нет. Но они берут на себя огромную ответственность - академики-математики, физики, сельскохозяйственных наук. А имеют ли они моральное право давать рекомендацию в чисто специальном медицинском вопросе?" - сказал Редько на ютуб-канале "Все по полочкам".

Он уже заявлял о том, что в России в последние годы резко сократилось число специалистов. Так, пять лет назад было 8 тысяч инфекционистов, сейчас 4 тысячи. Вирусологов было 6 тысяч, сегодня 700. В результате оперативные штабы возглавляют кто угодно, только не медики, а если иногда и медики, то не эпидемиологи.

Вчерашний круглый стол РАН по вакцинации прокомментировала общественный деятель, ведущая Александра Машкова-Благих, которая выступает против принудительной вакцинации. Она иронично описала круглый стол.

"Никаких негативных последствий у вакцины нет. Только позитивные. Точка. Гинцбург сказал, что вакцина лучшая в мире потому, что он так решил, и все присутствующие с ним согласны. Роспотребнадзор сказал, что дети заразные, хотя толком не болеют, и надо детей вакцинировать. В эпидемию нельзя вакцинировать, а в пандемию (еще большую эпидемию) - надо. Обо**али "безграмотных" коллег, которые задают научные вопросы. Запретили задавать научные вопросы: сказали безопасно - значит безопасно. Мы здесь собрались для того, чтобы убедить вас вакцинироваться, нечего раздувать костер новостей и вопросов. Не стоит вопросов зачем, стоит вопрос: быстро. Если человек пострадал, виновата не вакцина, а человек попался бракованный. Все очень радуются, что сняли противопоказания на беременность и кормление. Вы можете заболеть после вакцинации, но это нормально. Третий раз вакцинироваться - антитела ващще молодцы! Можно и четвертый и пятый", - написала она.

И подчеркнула, что для человека естественно - задавать вопросы. Но РАН своими выступлениями подрывает доверие к государству и науке.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем телеграм-канале "ДУМАем" тоже резко раскритиковал призыв РАН. Академиков он назвал "испуганными подобострастными клерками".

"У нас не осталось независимых и неангажированных высоких структур - от Академии наук до Конституционного суда. Политико-административный нажим во всех сферах деятельности не просто тормозит прогресс государства. Он разрушает главное - общественную мораль и веру общества в справедливость".

"Людей беспокоит базарная, безответственная реклама: "Идите прививайтесь, противопоказаний нет". Уже вплотную подобрались к беременным, кормящим и детям - контингенту, к которому советская медицина всегда относилась крайне осторожно", - написал Лысаков.

Ранее мы обращали внимание на то, что РАН заявила, что после вакцинации побочных эффектов вообще не бывает, а рассуждать об этом ненаучно. Что дискредитирует ее как научную организацию.