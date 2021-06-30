Работающие в Москве иностранцы столкнулись с трудностями при получении QR-кодов

Находящиеся в Москве иностранцы испытывают затруднения при получении QR-кода, необходимого для посещения мест общественного питания, сообщает "Коммерсантъ".

По данным источников издания, работающие в столице иностранные граждане не могут получить QR-код, если они прививались незарегистрированными в РФ вакцинами или переболели коронавирусом, не обращаясь в российские медучреждения. Это касается сотрудников иностранных посольств, а также россиян, прививавшихся за рубежом.

В настоящий момент единственный способ получить код для иностранцев - сдавать ПЦР-тесты каждые три дня.

В МИД РФ заявили, что занимаются этим вопросом.

Напомним, с 28 июня в московские кафе, рестораны и столовые можно заходить только с QR-кодом. Он будет выдаваться привитым от коронавируса, переболевшим коронавирусом (но не позднее, чем 6 месяцев назад), а также обладателям отрицательного ПЦР-теста (действует в течение трех дней).

Эксперты сообщили, что поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продавать в даркнете. Средняя цена документа — 11 тыс. рублей. В Совфеде предупредили, что за использование поддельных QR-кодов для посещения заведений общепита в Москве можно получить штраф до 40 тыс. рублей или до двух лет лишения свободы.