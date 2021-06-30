30 Июня 2021
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Общество Свердловская область
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

Экс-директор завода в Камышлове заплатит 650 тысяч штрафа за сокрытие 37 миллионов рублей

Камышловский районный суд признал бывшего директора ООО "Камышловский завод "Урализолятор" виновным в сокрытии свыше 37,3 млн руб. Изначально, за счет этих средств предполагалось произвести взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, преступление было совершено в период с апреля по октябрь 2018 г., когда осужденный еще являлся директором завода. Зная о том, что предприятие имеет налоговую задолженность и задолженности по страховым взносам в размере более 27 млн руб., он умышленно сокрыл денежные средства в размере свыше 37,3 млн руб. Деньги осужденный выдавал из кассы предприятия, использовал расчетные счета третьих лиц, а также использовал расчеты с контрагентами путем заключения актов взаимозачета.

Свою вину свердловчанин признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему штраф в размере 650 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу

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Теги: Камышлов, завод, налоги, суд, сокрытие денежных средств



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