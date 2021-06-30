В Челябинске с подрядчика строительства конгресс-холла власти региона взыскивают 169 млн рублей

Хозяйственное партнерство "Конгресс-холл" требует через суд взыскать 169 млн рублей с основного подрядчика строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс – ПО "Монтажник". Судебное заседание по рассмотрению заявления о включении в реестр требований кредиторов назначено на 12 августа. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

В июне 2021 года ПО "Монтажник" было признано банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство.

В Арбитражный суд Челябинской области обратилось ХП "Конгресс-холл" с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 169 млн 285, 5 тыс. рублей. Из них 137,8 млн рублей штрафы, 19,2 млн рублей неустойки, 9,5 млн рублей неосновательного обогащения и 2,5 млн рублей возмещение затрат за потребленную электроэнергию.

"Назначить судебное заседание по рассмотрению требования хозяйского партнерства "Конгресс-холл" о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 169 285 588 руб. 01 коп., предъявленного в рамках дела о несостоятельности акционерного общества "Производственное объединение "Монтажник" на 12 августа 2021 года", - говорится в определении суда.

Напомним, магнитогорская компания ПО "Монтажник" признавалось победителем конкурентных переговоров на выполнение работ по устройству искусственного земельного участка на реке Миасс для строительства общественно-делового центра и на разработку котлована, фундаментных плит и наружных стен цоколя здания. Она также участвовала в конкурентных переговорах по определению подрядчика для строительства конгресс-холла. Начальная цена договора не устанавливалась. Ее должен был определить заказчик на основании результатов анализа поступивших предложений. При этом отмечалось, что сумма средств, предусмотренных бюджетом ХП "Конгресс-холл" на 2019 год для оплаты работ, составляла 5,4 млрд рублей. Однако конкурентные переговоры были признаны несостоявшимися. По факту мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями и халатности при строительстве конгресс-холла были возбуждены уголовные дела.

В мае ПО "Монтажник" обратилось в суд с исковым заявлением к хозяйственному партнерству "Конгресс-холл" о взыскании 139,5 млн рублей задолженности и стоимость дополнительных работ по договору подряда. Исковое заявление бы оставлено без движения. Истцу предложили в срок до 30 июня устранить обстоятельства, послужившие основанием к оставлению иска без движения.

В июне 18 арбитражный апелляционный суд признал аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ПО "Монтажник".