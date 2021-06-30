Екатеринбургские депутаты из медицинской фракции провели выездные вакцинации в своих округах

Депутаты городской думы Екатеринбурга провели выездные вакцинации в своих избирательных округах. За три дня в рамках акции "Вакцинация в каждый двор", которая проводится под эгидой медицинской фракции гордумы, первый компонент вакцины "Спутник V" поставили более 400 человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе медицинской фракции, 28 июня мобильный пункт открылся в приемной Алексея Вихарева на Старых Большевиков, 29. С соблюдением всех необходимых эпидтребований вакцинацию проводили сотрудники городской больницы №23: в шатрах, установленных перед входом, заполняли необходимые документы и проводили осмотр, а в помещении приемной депутата – ставили прививки.

"Вакцинация проходит хоть и в нестандартных условиях, но с соблюдением всех условий, дистанции и санэпидрежима. Врачи работают также, как и в больнице: проводят опрос и осмотр пациентов, выясняют, есть ли у них противопоказания и хронические заболевания, и только потом – допускают или не допускают до прививки, которую ставят в приспособленном для этого помещении", - рассказал заведующий поликлиникой Анатолий Грачев.

За несколько часов прививку поставили свыше 200 человек. Большая часть из них жители Орджоникидзевского района, но приехали сюда из других районов города и даже из области.

"Вакцинация – это сегодня общегосударственная задача. Чем быстрее мы поставим прививки нашим гражданам, тем быстрее мы приобретем коллективный иммунитет, быстрее восстановится экономика нашей страны и здоровье наших граждан будет снова в безопасности", - отметил Алексей Вихарев.

В начале июня депутат, самый первый в Екатеринбурге и в России, организовал вакцинацию во дворе: первопроходцами стали жители дома 55 на улице Стачек. Тогда первый компонент препарата "Спутник V" поставили порядка 50 человек, все – жители дома. На этой неделе, 1 июля, все они придут за вторым компонентом вакцины. Приглашаются и те, кто хочет поставить прививку впервые.

Примеру коллеги последовали и другие городские депутаты – Анастасия Немец и Николай Смирнягин. При поддержке медицинской фракции гордумы, Общероссийского народного фронта и УК "Академический" они организовали вакцинацию в Академическом районе. Возле дома №47 на улице Академика Сахарова установили специальный медицинский автомобиль, в котором за два дня (29 и 30 июня) врачи ДГБ №2 поставили 200 прививок.

"Мы сформировали очередь таким образом, чтобы люди подходили к своему времени. Уже сейчас набралось большое количество людей, которые тоже хотели бы поставить прививку в будущем. Постараемся проводить такую акцию раз в неделю, заявки от людей уже есть", - отметила Анастасия Немец.

Большую поддержку в организации временного пункта вакцинации оказал и Николай Смирнягин.

"Это хорошее дело, которое мы всячески будем поддерживать. Если будут сложности с привлечением машины мобильного лечебно-профилактического комплекса, который работал в Академическом, готовы рассмотреть возможность предоставления помещений для вакцинации. Судя по количеству записавшихся на прививку, судя по отзывам пришедших жителей об удобстве такого рода вакцинации, инициатива востребована и должна быть продолжена", - отметил депутат.

Медицинская фракция, созданная в гордуме по инициативе Алексея Вихарева, призвана поддерживать медучреждения и врачей Екатеринбурга. В работе профильной группы принимают участие 11 депутатов, многие из них уже начали работу в своих округах. Ранее Михаил Вечкензин приобрел для поликлиники в микрорайоне Исток медицинский холодильник для хранения вакцины "Спутник V". Благодаря новому медицинскому оборудованию в этом отдаленном микрорайоне города началась вакцинация и теперь может проводиться в ежедневном режиме. К проведению вакцинации сейчас готовятся и другие депутаты.