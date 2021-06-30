30 Июня 2021
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Политика Тюменская область
Александр Лобов (2020) | Фото: vk.com/lobov76

"И всё-таки она вертится". Депутата тюменской облдумы Лобова заставили отречься от выступления о долгостроях Югры

В тюменской облдуме рассмотрели вопрос о "нарушении депутатом Александром Лобовым норм регламента облдумы и правил депутатской этики", сообщили Накануне.RU в региональном отделении ЛДПР.

Члены комиссии по этике приняли решение наказать Лобова публичным признанием в средствах массовой информации некорректности своих высказываний и необоснованности своих обвинений в адрес чиновников Югры. После исполнения данного решения комиссия в третий раз рассмотрит вопрос о включении Александра Лобова в свой состав. Члены фракции "соколов Жириновского" в региональном парламенте не согласны с таким решением.

"Выводы сделаны не корректно. Публично отказываться от своих высказываний и обвинений в адрес чиновников Югры я не намерен. Не надо затыкать мне рот. Я говорил и буду говорить с высокой трибуны о проблемах, которые волнуют югорчан", - отметил Лобов.

Напомним, депутат раскритиковал работу чиновников ХМАО и программу "Сотрудничество" на майском заседании областной думы. Парламентарий заявил, что "долгострои Югры, в том числе больницу в Нижневартовске, "накачивают" деньгами, и они, деньги, могут "оседать" в карманах чиновников".

За Лобова вступились однопартийцы из различных регионов. Например, депутат Госдумы Евгений Марков, ранее работавший в думе Югры, написал на своей странице "ВКонтакте", что "Лобов на заседании думы напомнил парламентариям о проблемных фактах существования долгостроев в ХМАО", а также о том, что "за все время возведения Нижневартовской больницы ни разу не проводилась проверка расходования бюджетных средств Счётной палатой".

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Теги: Тюменская областная дума, Александр Лобов, Сотрудничество, больница-долгострой



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