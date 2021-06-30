Двум семьям, оказавшимся в сложной ситуации после трагедий, Фонд святой Екатерины оказал помощь по решению председателя совета Фонда Игоря Алтушкина

Двухлетие внука Тимофея в семье Юлии Уткиной будут праздноваться в хлопотах по обустройству нового дома. Помог Юлии возвести новое жилье решил председатель Совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин.

В жизнь семьи Уткиных поздней осенью 2020 года ворвалась трагедия, следователь по телефону сообщил о смерти старшей дочери Полины, которая стала жертвой стрелка на Уралмаше, который устроил кровавую бойню и убил трех человек, а сам свел счеты с жизнью. У погибшей девушки остался полуторагодовалый сын Тимофей. И бабушка Юлия Уткина стала ребьенку и бабушкой, и мамой. Пришлось уйти с работы, чтоб иметь возможность полноценно заботиться о ребенке.

В 2000 году Юлия получила земельный участок в Горном Щите и возвела там маленький домик, который зарегистрирован как хозяйственная постройка. В 2018-м решила строить новый дом. За два года удалось залить фундамент, возвести стены и крышу. Но стройка была остановлена, так как средств и сил после трагедии на это не хватало.

Председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин принял решение помочь. И вот уже через месяц семья сможет отпраздновать новоселье.

«Когда случилась беда с Полиной, поняла, что одной мне не справиться. Надо и дочь поднимать, и внука в детский дом не отдам. Уже окончила школу приемных родителей, оформляю документы на Тимофея. Ждем окончания работ, чтобы переехать в новый дом. Это будет просто счастье. Очень благодарна Фонду за веру в людей и помощь им», — рассказывает Юлия.

Еще одно доброе дело учредители фонда святой Екатерины сделали для другой семьи из этого же села. В январе у одинокой мамы Алены сгорел дом, погибло все имущество, документы и накопления, а женщина с ребенком и тремя собаками остались без крыши над головой. И этой семье оказали поддержку учредители фонда - для Алены и десятилетнего Степы куплена квартира на Вторчермете. В квартире уже заменена входная дверь, проводка, частично поклеены обои, готов школьный уголок и комната сына. Ремонтные работы продолжаются, но, по признанию Алены, это уже приятные хлопоты.

«В январе мы буквально остались на улице. На первое время пустили соседи и знакомые. Я никогда не верила в чудо, но в тот момент поняла, что только оно нам сможет помочь. Я обратилась в Фонд святой Екатерины, чтобы получить хоть какую-то помощь. Мы были бы рады всему. Сегодня мы почти завершаем ремонт в нашей новой квартире. А сын с 1 сентября пойдет в новую школу рядом с домом», — делится впечатлениями Алена Аникина.

«Благодаря поддержке председателя совета Фонда святой Екатерины Игоря Алексеевича Алтушкина две семьи обрели свой дом. История у каждой своя, но я уверена, что их новые дома будут наполнены семейным теплом и счастьем», — комментирует новоселье двух семей из Горного Щита заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.