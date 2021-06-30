В Екатеринбург прибыло 12 тысяч доз вакцины "Спутник V"

В столицу Урала прибыла очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.

"Буквально час назад в Екатеринбург прилетела партия вакцины "Спутник V". 12 тысяч доз прямо сейчас везут из аэропорта Кольцово в ГАУ "Фармация". Мы постараемся максимально быстро распределить препарат по поликлиникам, чтобы продолжить вакцинацию от коронавируса. Следующие поставки ждем в ближайшие дни", - сообщил губернатор.

Напомним, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов планирует сделать ревакцинацию от коронавируса. В свою очередь Евгений Куйвашев заявил о появлении фейковых сообщений в соцсетях, связанных с коронавирусом.