30 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

В Екатеринбург прибыло 12 тысяч доз вакцины "Спутник V"

В столицу Урала прибыла очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.

"Буквально час назад в Екатеринбург прилетела партия вакцины "Спутник V". 12 тысяч доз прямо сейчас везут из аэропорта Кольцово в ГАУ "Фармация". Мы постараемся максимально быстро распределить препарат по поликлиникам, чтобы продолжить вакцинацию от коронавируса. Следующие поставки ждем в ближайшие дни", - сообщил губернатор.

Напомним, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов планирует сделать ревакцинацию от коронавируса. В свою очередь Евгений Куйвашев заявил о появлении фейковых сообщений в соцсетях, связанных с коронавирусом.

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Теги: вакцина, коронавирус, партия, Куйвашев



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