Мелкие производители строительного проката предупредили правительство о возможной остановке производства

Главы нескольких электрометаллургических заводов обратились к главе российского правительства Михаилу Мишустину с просьбой отложить введение вывозных пошли на металл с 1 августа. Металлурги обращают внимание на то, что рентабельность их производства снизится настолько, что за границу станет выгоднее поставлять само сырье (лом), а не арматуру или полуфабрикаты. А внутри страны, даже с учетом всех намечающихся строек, анонсированных вице-премьером Хуснуллиным, спрос не покроет все предложение.

На четырех заводах, подписавших письмо, работает в общей сложности более 15 тыс. человек. Руководители предприятий считают, что ситуация может обернуться остановкой производства. По данным РБК, обращение в правительство подписали главы Абинского электрометаллургического завода, его "дочки" "Балаково", дальневосточного завода "Амурсталь" (того самого, который до последнего времени был связан с семьей Сергея Фургала) и Ашинского метзавода.

Напомним, экспортные пошлины на металлы вводятся с 1 августа и до конца 2021 года. Для арматуры ставка составит 15% от цены, но не менее $115 за тонну. Также увеличатся экспортные пошлины на лом черных металлов – с 45 до 70 евро за тонну.

"Новые вывозные пошлины на готовую продукцию будут в 1,5 раза превышать пошлину на металлолом, что сделает вывоз этого сырья из страны выгоднее, чем экспорт полуфабрикатов или арматуры", - говорится в письме металлургов.

Внутри же страны потребление строительного проката составляет лишь 12,5 млн тонн в год, тогда как производится 25 млн тонн.

Руководители небольших заводов переживают, что в такой ситуации конкуренции с крупными металлургическим холдингами вроде "Северстали" и Evraz им не выдержать.