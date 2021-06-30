30 Июня 2021
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Общество За рубежом
Иерусалим, Израиль, флаг Израиля (2017) | Фото: arab.com.ua

"У вас будет то же самое". В Израиле считают, что всеобщая вакцинация мало что дала

Член комиссии по делам молодежи и спорта мэрии израильского города Ришон-ле-Цион Владислав Молочников заявил, что "израильское антиковидное чудо", на которое часто ссылаются для пропаганды вакцинации, сильно переоценено.
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Он сообщил, что давление на граждан было невероятное, с угрозами, "полиция зверствовала", поэтому люди сами шли и "добровольно" вакцинировались. Заявлялось, что, когда вакцинируют 60-70% населения, болезнь будет побеждена.

"Но то там, то тут - вспышки в школах, в армии. И что самое интересное, болеют привившиеся. Многие говорят, что уже прошло полгода, антител у людей нет, надо заново прививаться. Израиль в этом плане идет впереди России, и могу сказать, что у вас все будет то же самое", - рассказал он "Правде.ру".

Напомним, в Израиле снова введен масочный режим после резкого роста заболеваемости. Молочников считает, что все идет к тому, что прививать добровольно-принудительно будут всех, включая детей, хотя уже понятно, что вакцинация мало что дает.

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Теги: Израиль, вакцинация, коронавирус



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