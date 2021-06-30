30 Июня 2021
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Общество За рубежом
Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

Гватемала просит Россию вернуть деньги за недоставленный "Спутник V"

Глава минздрава Гватемалы Амелия Флорес заявила, что добивается от российской стороны возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины "Спутник V", из-за задержек в поставках.

Отмечается, что Гватемала готова будет купить вакцину позже, если Россия сможет ее поставить, но оплачивать это теперь готова по факту поставки.

Власти страны направили соответствующее письмо в Российский фонд прямых инвестиций, отведя на ответ пять дней, передает Regnum.

Издание Prensa Libre уточняет, что Гватемала внесла залог за половину поставок — около 80 млн долларов. При этом из 16 млн доз вакцины «Спутник V» страна получила только 150 тысяч доз.

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Теги: гватемала, спутник v, поставка вакцины



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