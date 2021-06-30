Гватемала просит Россию вернуть деньги за недоставленный "Спутник V"

Глава минздрава Гватемалы Амелия Флорес заявила, что добивается от российской стороны возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины "Спутник V", из-за задержек в поставках.

Отмечается, что Гватемала готова будет купить вакцину позже, если Россия сможет ее поставить, но оплачивать это теперь готова по факту поставки.

Власти страны направили соответствующее письмо в Российский фонд прямых инвестиций, отведя на ответ пять дней, передает Regnum.

Издание Prensa Libre уточняет, что Гватемала внесла залог за половину поставок — около 80 млн долларов. При этом из 16 млн доз вакцины «Спутник V» страна получила только 150 тысяч доз.