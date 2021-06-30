На Среднем Урале со стрельбой задержали пьяного водителя-бесправника

На Среднем Урале инспекторы ГИБДД применили табельное оружие для остановки нетрезвого водителя. Выяснилось, что прав он никогда не получал.

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Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, все случилось 29 июня: полицейским поступил сигнал, что по улице Мизерова в Красноуфимске двигается автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Наряд ДПС заметил данную машину, и с применением специальных сигналов подал водителю сигнал об остановке. Однако тот лишь увеличил скорость и попытался скрыться, выехав на трассу "Ачит – Месягутово".

Сидевший за рулем несколько раз выезжал на полосу встречного движения, чем создавал реальную угрозу безопасности. Тогда полицейские решили применить табельное оружие и открыли огонь. На 58 км трассы водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и допустил опрокидывание. Его и двух пассажиров отечественного авто задержали.

В итоге водителем оказался нигде не работающий молодой человек 2003 года рождения, уроженец поселка Саргая Красноуфимского района. Оказалось, что водительского удостоверения он не получал и у него имелись признаки опьянения. В результате опрокидывания один из пассажиров – 17-летний подросток – получил перелом левой ноги. Как уточнили в ГИБДД, пострадавших в результате применения табельного оружия нет.

Проводится проверка. Водитель будет привлечен не только за управление в нетрезвом состоянии, но и многочисленные нарушения ПДД во время движения, а также невыполнение требований сотрудников полиции.