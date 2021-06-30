Активисты продолжают выходить в центр Екатеринбурга с пикетом против строительства ТЛЦ у Шарташа

Жители п. Калиновский в Екатеринбурге продолжают серию одиночных пикетов в центре города. Активисты настаивают на прекращении строительства торгово-логистического центра (ТЛЦ) "Уральский" к северу от озера Шарташ.

Первая протестная акция прошла 28 июня у памятника основателям Екатеринбурга Вильгельму де Геннину и Василию Татищеву и в этот раз активисты также решили не менять место проведения. По их словам, памятник расположен на достаточно оживленной улице, благодаря чему будет гораздо легче привлечь внимание горожан и властей.

"Ну что, довели до пикета. Час на солнце, одна рука загорела хорошо, вторая плохо. Надо идти второй стороной загорать. Лучше бы, конечно в купальнике, совместить приятное с полезным, а то загорать нынче некогда. Нас игнорируют даже на пикетах. Из хороших новостей - ТЛЦ Ховрино, по словам активистки из Москвы, остановили вторую очередь строительства. Мы надеемся", - рассказывает одна из пикетчиц.

Напомним, что недавно жители Калиновского записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину с просьбой помочь остановить строительство торгово-логистического центра "Уральский" на их территории. По словам граждан, работы проводятся без соответствующей документации в зоне с краснокнижными животными и растениями.