30 Июня 2021
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первоуральский новотрубный завод пнтз группа чтпз (2017) | Фото: Накануне.ru

ТМК модернизирует оборудование по термообработке труб на ПНТЗ

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) направит свыше 500 млн руб. на модернизацию оборудования для термической обработки труб на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в ТМК). Как сообщает пресс-служба ТМК, это позволит предприятию сократить потребление ресурсов и расширить сортамент высокотехнологичной продукции.

На ПНТЗ в одном из трубоволочильных цехов уже модернизирована роликовая печь. Внедрение новых передовых технологий позволило, в частности, понизить на 200 градусов нижнюю границу диапазона температуры в печи. Это даёт возможность выпускать новые виды продукции с необходимыми механическими свойствами по российским и европейским стандартам качества: шарикоподшипниковые, прецизионные и другие трубы, в том числе для авиационной, космической и автомобилестроительной отраслей.

Кроме этого, в рамках модернизации печь была оснащена новой цифровой системой контроля за технологическим процессом, которая обеспечивает комплексную диагностику работы оборудования и автоматическую регулировку температурных показателей. В течение 2021 года на ПНТЗ запланирована модернизация ещё двух печей в трубоволочильных цехах предприятия.

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Теги: Трубная металлургическая компания, трубы, ПНТЗ



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