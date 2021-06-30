Центр Гамалеи признал нормальным примагничивание металлов к телу в месте инъекции

Небольшие металлические предметы могут примагничиваться к телу в месте инъекции. Об этом заявил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко на радио "Говорит Москва", который прокомментировал сообщения и видео из разных стран о том, что после введения вакцин от коронавируса в месте введения препарата к телу примагничиваются металлические предметы.

По словам Бутенко, это нормально. Будто бы у некоторых людей есть такая способность, например в области лба или груди. И удивляться этому не стоит. Причиной он считает электричество в человеческом теле - "это можно объяснить только этим, больше ничем". Он опроверг содержание в вакцинах чего-то такого, о чем их производители не сообщают, например чипов или "сложного цифрового оборудования".

Объяснение Бутенко прокомментировал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Он отметил, что видео в соцсетях касаются западных вакцин, но представитель разработчика российской вакцины защищал их и "оказался удивительно осведомлен в странном побочном эффекте от вакцин западных".

"Принципиально важно, что он не отрицал эффект как таковой, а признал его существование", - сказал Делягин.