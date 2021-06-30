Центр Гамалеи признал нормальным примагничивание металлов к телу в месте инъекции
Небольшие металлические предметы могут примагничиваться к телу в месте инъекции. Об этом заявил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко на радио "Говорит Москва", который прокомментировал сообщения и видео из разных стран о том, что после введения вакцин от коронавируса в месте введения препарата к телу примагничиваются металлические предметы.
По словам Бутенко, это нормально. Будто бы у некоторых людей есть такая способность, например в области лба или груди. И удивляться этому не стоит. Причиной он считает электричество в человеческом теле - "это можно объяснить только этим, больше ничем". Он опроверг содержание в вакцинах чего-то такого, о чем их производители не сообщают, например чипов или "сложного цифрового оборудования".
Объяснение Бутенко прокомментировал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Он отметил, что видео в соцсетях касаются западных вакцин, но представитель разработчика российской вакцины защищал их и "оказался удивительно осведомлен в странном побочном эффекте от вакцин западных".
"Принципиально важно, что он не отрицал эффект как таковой, а признал его существование", - сказал Делягин.
При этом его приводит в недоумение предположение, что люди имели уникальную природную особенность - усиленное магнитное поле, и как раз в том месте, где была введена вакцина, но не знали об этом, а обнаружили только после вакцинации. Он также подчеркивает, что апелляция Бутенко к чипированию и введению "сложного цифрового оборудования" при помощи вакцин является классическим примером дискредитации идеи доведением ее до абсурда. То есть, опровергая абсурд, отводят внимание от реальных вопросов.