Партия пенсионеров выдвинула врачей на выборы в Госдуму в Челябинской области

Партия пенсионеров за социальную справедливость объединила Челябинскую, Курганскую и Оренбургскую области в одну территориальную группу. Возглавит региональный список руководитель челябинского отделения партии Степан Фирстов, сообщили Накануне.RU в региональном отделении партии.

В десятку регионального списка также вошли Григорий Иночкин, Ярослав Климко, Максим Смагин, Владимир Владимирский, Александр Беляк, Вадим Хажахметов, Александр Ишимов, Кристина Родина и Игорь Росляков.

"Мы выдвигаем в основном врачей, эта практика хорошо сработала на выборах в Законодательное собрание, где партия получила два мандата", - отметил Фирстов.

По Металлургическому одномандатному округу партия выдвинет Максима Смагина, по Златоустовскому округу будет баллотироваться Степан Фирстов, по Челябинскому округу пойдет Владимир Владимирский, по Коркинскому — Игорь Росляков, а по Магнитогорскому — Александр Ишимов.

Напомним, выборы в Госдуму состоятся 19 сентября.